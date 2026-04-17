سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواصل محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 17-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-17 02:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 2,380$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.