تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 17-04-2026

واصل سعر سهم شركة ديكس سبورتنج DICK'S SPORTING GOODS INC (DKS) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، كما يستفيد في الوقت نفسه من استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 203.20$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 236.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد