تحديث توقع سعر الذهب اليوم 23-04-2026

نجح سعر المؤشر باستغلال إيجابية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليهاجم بذلك محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر قرب 98.50 ليسجل بذلك الهدف الأول المقترح بالتقرير السابق.

قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض التداولات الجانبية إلا أن مواصلة استقباله للعزم الإيجابي سيدعم فرص انجذابه نحو الحاجز المتمركز عند 98.85 والذي بتجاوزه سيفتح باب تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد نحو 99.10 و99.40 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.25 و 98.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع