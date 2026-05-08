شكرا لقرائتكم خبر عن كومرتس بنك: قيود الإنتاج في المناجم تدعم بقاء أسعار النحاس عند مستويات مرتفعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك سعر عملة البيتكوين قرب مستويات مقاومة رئيسية في 5 مايو، بينما راقب المتداولون بيانات السلسلة وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لبيتكوين وهيكل السوق بحثًا عن مؤشرات تدل على أن موجة التراجع الأخيرة ربما اقتربت من نهايتها.

اختبار أول لإشارة تكوين قاع البيتكوين

تم تداول بيتكوين قرب مستوى 80,870 دولارًا، في وقت ركز فيه محللو السوق على مجموعة من مستويات “السعر المحقق” التي تقع أعلى السعر الحالي للسوق.

وأصبحت هذه المستويات تُعتبر مناطق حاسمة قد تحدد ما إذا كانت السوق قد نجحت بالفعل في تكوين قاع بعد أشهر من الضغوط.

وأظهرت بيانات نشرها المحلل المعروف باسم “IT Tech” أن المستثمرين من ثلاث فترات زمنية مختلفة ما زالوا في وضعية خسارة.

وتضم المجموعة الأولى مشتري بيتكوين خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية، ويبلغ متوسط سعر الشراء المحقق لديهم 88,880 دولارًا، وهو ما يُنظر إليه الآن باعتباره أول مستوى مقاومة رئيسي فوق السوق.

أما المجموعة الثانية، التي تضم المستثمرين الذين اشتروا خلال الفترة بين 12 و18 شهرًا الماضية، فيبلغ متوسط سعر الشراء لديها نحو 93,450 دولارًا.

وتقع أكبر منطقة ضغط أعلى من ذلك بالنسبة لسعر بيتكوين، إذ إن المستثمرين الذين اشتروا بين ستة و12 شهرًا مضت يحتفظون بمتوسط سعر محقق يبلغ 111,850 دولارًا، أي أعلى بنحو 29% من السعر الفوري الحالي.

وتكتسب هذه المستويات أهمية لأن كثيرًا من المتداولين الذين اشتروا خلال موجات الصعود السابقة قد يسعون للخروج من السوق بمجرد عودة السعر إلى مستويات دخولهم، ما يخلق معروضًا بيعيًا كبيرًا فوق السوق خلال أي محاولة تعافٍ.

وقال “IT Tech” إن تأكيد تكوين قاع حقيقي يتطلب أن يستعيد سعر بيتكوين مستوى 88,880 دولارًا ويحافظ على التداول فوقه.

وأوضح أن مجرد اختراق مؤقت للمقاومة لن يكون كافيًا، إذ يريد المتداولون رؤية المشترين يحافظون على قوتهم فوق هذا المستوى قبل اعتبار التصحيح قد انتهى بالكامل.

وفي الوقت الحالي، يرى محللون أن أي ارتفاعات بين 85 ألفًا و88 ألف دولار قد تستمر في جذب ضغوط بيعية من المستثمرين الذين يحاولون الخروج من مراكزهم دون خسائر، وهو ما يبقي السوق في حالة حذر رغم تحسن المعنويات.

وفي المقابل، يعتقد بعض المحللين الفنيين أن هيكل السوق بدأ يتحول بالفعل إلى الإيجابية.

وقال المتداول “CW” إن سعر بيتكوين أكمل إعادة اختبار بعد اختراقه نمط تقارب سعري، مضيفًا أن الدورات السابقة أظهرت سلوكًا مشابهًا قبل بدء موجات صعود جديدة.

نمط التقارب يعزز الزخم الصعودي

يركز المتداولون الفنيون أيضًا على تحركات السيولة وهيكل الاختراق بينما يحاول سعر بيتكوين التعافي من القيعان الأخيرة.

وقال محلل الأسواق “Ali Charts” إن بيتكوين نجحت على ما يبدو في تصفية منطقة كبيرة من سيولة المراكز البيعية بين 80 ألفًا و84 ألف دولار.

وقد يساهم ذلك في تقليص ضغوط البيع من المتداولين الذين راهنوا على هبوط السوق خلال موجة التراجع الأخيرة.

ووفقًا للتحليل، تقع مناطق السيولة الرئيسية التالية الآن أسفل السعر الحالي عند مستويات 75 ألفًا و73 ألفًا و70 ألف دولار.

وتتركز سيولة تزيد قيمتها على 55 مليون دولار حول هذه المستويات، ما يخلق مسارين محتملين للسوق.

فإذا تمكن سعر بيتكوين من الحفاظ على الدعم الحالي واختراق منطقة 88 ألف دولار، فقد يعتبر المتداولون ذلك تأكيدًا على عودة السوق إلى اتجاه صاعد.

أما إذا فشل السعر في الحفاظ على مستوياته الحالية، فقد يتراجع مجددًا نحو مناطق السيولة المنخفضة، حيث قد يحاول المشترون الدفاع عن مستويات الدعم مرة أخرى.

تدفقات صناديق بيتكوين تعزز معنويات السوق

واصلت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية الخاصة ببيتكوين دعم ثقة السوق هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات نشرها “Wu Blockchain” أن صناديق بيتكوين الفورية سجلت صافي تدفقات داخلة بقيمة 46.33 مليون دولار في 6 مايو، مسجلة خامس يوم متتالٍ من التدفقات الإيجابية.

كما واصلت صناديق Ethereum الفورية تسجيل تدفقات إيجابية، مع استثمارات جديدة بلغت 11.57 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

ويتابع المستثمرون تدفقات صناديق العملات المشفرة عن كثب لأنها تعكس الطلب المؤسسي الداخل إلى السوق عبر منتجات استثمارية منظمة.

وغالبًا ما تساعد التدفقات الإيجابية المتتالية في تحسين معنويات السوق، خصوصًا خلال الفترات التي يسود فيها عدم اليقين بشأن اتجاه الأسعار.

ورغم أن الطلب عبر صناديق المؤشرات وحده قد لا يكون كافيًا لدفع سعر بيتكوين فوق مستويات المقاومة الرئيسية، فإن استمرار التدفقات يمكن أن يوفر دعمًا للسوق خلال فترات التماسك.

وفي الوقت الحالي، يظل تركيز المتداولين منصبًا على مستوى 88 ألف دولار، إذ إن اختراقه بشكل واضح والثبات فوقه قد يعزز الرهانات على أن السوق نجحت بالفعل في تكوين قاع سعري.

لكن حتى يحدث ذلك، يرى المحللون أن الحذر لا يزال ضروريًا رغم مؤشرات تحسن الزخم.