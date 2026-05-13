شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 13-05-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-13 11:27AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يحافظ سعر الفضة (SILVER) على مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من قوة هذا المسار الإيجابي على المدى القريب، ولكن في الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، وهو ما قد يجعلنا نشهد بعض الارتدادات التصحيحية الهابطة أو حالة من التذبذب.