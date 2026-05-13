تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 13-05-2026

يحافظ سعر الفضة (SILVER) على مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من قوة هذا المسار الإيجابي على المدى القريب، ولكن في الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، وهو ما قد يجعلنا نشهد بعض الارتدادات التصحيحية الهابطة أو حالة من التذبذب.