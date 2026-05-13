أماك السعودية تستأنف تشغيل مصنع المصانع لمعالجة المعادن الأساسية وتتوقع أثرا إيجابيا

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ الدولار الأمريكي على تداوله قرب أعلى مستوى له في أسبوع يوم الأربعاء، في ظل تجدد حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، بينما استوعب المتعاملون بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع، مع متابعة دقيقة لتحركات الين الياباني.

وتراجع اليورو بنسبة 0.26% إلى 1.17095 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع التضخم الأمريكي3524 دولار.

في المقابل، استقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.72410 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3% إلى 0.59345 دولار أمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 98.501 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 5 مايو.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بنسبة 1% لكنها بقيت أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل، حيث جرى تداول خام برنت قرب 106.6 دولار للبرميل.

وتضاءلت الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران “على أجهزة الإنعاش”، عقب رفض طهران مقترحاً أمريكياً لإنهاء الحرب.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة بكين لإنهاء الحرب مع إيران، وذلك قبل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال تومي فون برومسن، استراتيجي العملات الأجنبية لدى بنك هاندلسبانكن في ستوكهولم: “ما يحدث في مضيق هرمز هو المحرك الرئيسي في الخلفية”، مضيفاً أن استمرار الأزمة سيضع البنوك المركزية في موقف أكثر صعوبة.

التضخم الأمريكي يواصل الارتفاع

أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.8% خلال الاثني عشر شهراً حتى أبريل، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ مايو 2023، مع مساهمة صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب في دفع الأسعار إلى الأعلى.

وبقيت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، التي تتحرك عادة وفق توقعات أسعار الفائدة، قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع عند 3.9812%، بينما استقرت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات قرب 4.461%.

وباتت الأسواق تستبعد إلى حد كبير أي احتمال لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت توقعات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع ديسمبر إلى 35%، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وقال محللو العملات في بنك كومرتس بنك إن حجم الارتفاع في التضخم كان مفاجئاً ومهماً، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق يوم الثلاثاء على تعيين كيفن وارش عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة 14 عاماً، في خطوة مهمة نحو خلافته لباول.

وأضاف محللو كومرتس بنك: “السؤال الأكبر خلال الأشهر المقبلة سيكون ما إذا كان وارش سيتمكن من حشد دعم كافٍ داخل لجنة السوق المفتوحة لتمرير خفض مبكر للفائدة”.

الين الياباني تحت المجهر

تراجع الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 157.77 ين مقابل الدولار، بعدما أثارت حركة صعود مفاجئة للعملة يوم الثلاثاء تكهنات بقيام السلطات اليابانية بما يُعرف بـ”فحص أسعار الصرف”، وهي خطوة غالباً ما تسبق التدخل المباشر في سوق العملات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان تعتبران التقلبات المفرطة في سوق العملات أمراً غير مرغوب فيه، وهي تصريحات اعتبرها المستثمرون دعماً ضمنياً لتحركات طوكيو الأخيرة لدعم الين.

لكن إيدانا أبيو، مديرة المحافظ في شركة فيرست إيغل إنفستمنتس، قالت: “قلقي هو أن التدخل وحده لن يكون كافياً لتعزيز الين في هذه المرحلة”.

وفي السياق ذاته، قال بنك اليابان يوم الأربعاء إن بيسنت لم يلتق بمحافظ البنك كازو أويدا خلال زيارته إلى طوكيو.

أما اليوان الصيني، فتم تداوله قرب مستوى 6.79 يوان للدولار، وهو الأقوى منذ فبراير 2023، قبيل زيارة ترامب إلى بكين.