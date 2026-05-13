سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 13-05-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، كما يحاول السعر في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

يأتي هذا في ظل وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص صعود السعر من جديد في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.