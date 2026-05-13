سعر الفضة يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 13-05-2026

مدد سعر الفضة (SILVER)من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 82.95$، والذي نجح في منح السعر زخماً إيجابياً ساعده على استعادة تعافيه ومواصلة الارتفاع خلال المدى القصير.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداولات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من قوة الاتجاه الرئيسي الصاعد وسيطرته على تحركات الفضة في الأجل القريب، خاصة مع استمرار التداول بمحاذاة مسار صاعد مستقر، وفي السياق ذاته نلاحظ تشكل دايفرجنس إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بعدما وصلت إلى مناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، بالتزامن مع بدء ظهور إشارات إيجابية جديدة على تلك المؤشرات، وهو ما يدعم فرص استمرار التعافي وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.