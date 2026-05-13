سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتقدم بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 13-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-05-13 02:39AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المهم 2,265$، ما أكسبه زخماً إيجابياً يحاول السعر من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.