سعر النفط خام برنت في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 13-05-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على سلسلة مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب الزوج في الفترة القريبة المقبلة.