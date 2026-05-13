تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-05-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكاز السعر لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك فقد جاء هذا الصعود بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.