تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 14-05-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتبدأ تلك المؤشرات في إرسال الإشارات السلبية من جديد ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج بتحركاته القريبة المقبلة، خاصة مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي في المدى القريب.