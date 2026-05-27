الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين مع تصاعد رهانات رفع الفائدة بفعل التضخم المرتبط بالحرب

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط العالمية تنخفض بأكثر من 2%

•روبيو :الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتحرك في المنطقة الإيجابية، بدعم تراجع الدولار الأمريكي وهبوط أسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات التقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



هبوط أسعار النفط يقلص مخاوف التضخم في الولايات المتحدة، مما يخفف الضغوط على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.45% إلى (4,527.97$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,507.98$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,485.94$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.4% ،في ثالث خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب ضربات أمريكية على إيران.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،في طريقه صوب تكبّد ثاني خسارة خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة ،عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع وسط تمسك المستثمرين بالتفاؤل حيال استمرار إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل الجهود الدبلوماسية المكثفة لحل النقاط الخلافية الأخيرة بين الطرفين.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الأربعاء بأكثر من 2% ،لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،لتقترب من المستويات الأدنى في خمسة أسابيع ،وسط آمال إعادة فتح هرمز أمام ناقلات النفط.



مستجدات الحرب الإيرانية

•قالت إيران إن الضربات الأمريكية الجديدة تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

•اتفاق مبدئي محتمل لوقف الحرب نهائيا من شأنه أن يفسح المجال لمزيد من المحادثات.

•وزير الخارجية الأمريكي" ماركو روبيو" يصرح بأن الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام.

•أشار الجانبان سابقًا إلى إحراز تقدم في اتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال العدائية واستئناف الملاحة عبر المضيق.



الفائدة الأمريكية

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 56% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يزيد قليلًا عن 16% في بداية مايو.



•وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 99%، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": "يبدو أن الاتجاه العام هبوطي، لكننا نشهد فترات طويلة من التماسك، وأعتقد أن هذا ما نراه اليوم.



وأضاف سبيفاك: إن مخاطر التضخم وتقلبات أسعار السندات كانت بالغة الأهمية لدرجة أنها حوّلت الانتباه عن عائد الذهب، لذلك قد ينخفض سعر الذهب إلى ما بين 3,700 و 3,800 دولار بحلول نهاية العام إذا استمر هذا الاتجاه.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الثلاثاء بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,034.85 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 8 مايو الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يظهر إشارات متباينة - توقعات اليوم – 27-05-2026