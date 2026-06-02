شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية لانا السعودية تعقد اجتماعها 30 يونيو لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الإيثريوم خلال تداولات الإثنين في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها السلبي على شهية المخاطرة، وذلك بالتزامن مع تكهنات الفائدة الفيدرالية وارتفاع أسعار النفط.

تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يهتم بشأن انتهاء محادثات السلام مع إيران من عدمه، كما أشار إلى أنه يعتزم سؤال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما يجري في لبنان.

يأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي والغارات التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان بعد سيطرتها على قلعة الشقيف (بوفور) في جنوب البلاد، مع استمرار تقدم القوات داخل الأراضي اللبنانية.

وحاول ترامب تهدئة الأسواق باتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حيث أكد على عدم توجه قوات إسرائيلية صوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع تبادلاً للضربات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية اعترضت صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان قوات أمريكية في الكويت.

كما أسفرت المفاوضات بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي عن مذكرة تفاهم تمتد لمدة 60 يوماً بهدف تمديد وقف إطلاق النار الهش، وهو ما ساعد الأسهم الأمريكية على تسجيل مستويات قياسية جديدة.

ونتيجة لهذه التوترات المتصاعدة، ارتفعت أسعار النفط مع بداية الأسبوع، إذ صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.93% لتغلق عند 92.54 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 4.24% إلى 94.98 دولاراً للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب بعد شهر صعب للنفط، حيث سجل الخام الأمريكي خلال مايو أكبر خسارة شهرية له منذ أبريل 2025، متراجعاً بنحو 17%.

أداء سلبي رغم الشراء

انخفض سعر الإيثريوم على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 1.1% إلى 1982.7 دولار، لتنزلق العملة المشفرة دون هذا المستوى رغم مشتريات مؤسسية.

أبطأت شركة BitMine Immersion Technologies (BMNR) وتيرة تراكمها الأسبوعي لعملة الإيثريوم (ETH)، بعدما اشترت 26,497 وحدة إيثريوم خلال الأسبوع الماضي. ويمثل هذا الرقم ثالث أدنى عملية شراء تقوم بها الشركة منذ أن تحولت إلى استراتيجية الاحتفاظ بالإيثريوم كأصل رئيسي في خزينة الشركة خلال عام 2025.

وقد رفعت عملية الشراء الأخيرة إجمالي حيازات الشركة إلى 5.41 مليون وحدة إيثريوم، تبلغ قيمتها نحو 10.72 مليار دولار وقت كتابة التقرير.

وقال توماس لي، رئيس مجلس إدارة شركة BitMine، في بيان صدر يوم الاثنين: "من وجهة نظرنا، فإن أسعار الإيثريوم لا تعكس التحسن المتزايد في أساسيات شبكة إيثريوم، لكن هذا ليس أمراً مفاجئاً، نظراً لأننا ما زلنا في المراحل المبكرة من ربيع العملات المشفرة."

ويأتي التباطؤ في وتيرة شراء الإيثريوم من جانب شركة BitMine بعد تصريحات أدلى بها لي أوضح فيها أن الشركة ستخفض سرعة عمليات الشراء، وذلك لأنها أصبحت متقدمة على الجدول الزمني الأصلي الذي وضعته للاستحواذ على 5% من إجمالي المعروض المتداول من الإيثريوم.

كما أن تراجع المعنويات في سوق العملات المشفرة بشكل عام يفرض ضغوطاً إضافية على الشركة. ووفقاً لبيانات منصة CryptoQuant، فإن حيازات BitMine من الإيثريوم تسجل حالياً خسائر غير محققة تقدر بنحو 9 مليارات دولار.

ولا تقتصر الضغوط على شركة BitMine فقط، إذ تواجه شركات الخزائن الرقمية الأخرى (Digital Asset Treasuries - DATs) تحديات مماثلة.

فقد كشفت شركة Strategy، أكبر شركة خزينة للأصول المشفرة في العالم، أنها باعت 32 وحدة بيتكوين مقابل 2.5 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تُستخدم حصيلة هذه الصفقة في تمويل توزيعات الأرباح الخاصة بأسهمها الممتازة.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة (Spot Ethereum ETFs) الأسبوع الثالث على التوالي من صافي التدفقات الخارجة، وهو ما يشير إلى استمرار حالة العزوف عن المخاطرة لدى المستثمرين المؤسساتيين، وفقاً لبيانات منصة SoSoValue.