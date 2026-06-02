أنماط التقنية للتجارة تفوز بترسية عقد من السعودية للطاقة بقيمة 314.5 مليون ريال

تراجع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعداً عن أعلى مستوى في أسبوعين ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى العزوف عن المخاطرة وسط حالة من الحذر والترقب تهيمن على الأسواق العالمية، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة و إيران.



بعد تقارير إعلامية وصعود أسعار النفط العالمية ،زادت احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو الجاري ، ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو لشهر مايو.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بأقل من 0.1% إلى (1.1627 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1632$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1635 $).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين منخفضاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل يوم الجمعة أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1686 دولارًا.



•بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت مستويات اليورو بسبب تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية المحدودة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة انتظارًا لما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلن لبنان عن وقف جزئي لإطلاق النار بين حزب الله و إسرائيل.

•ترامب: أجريتُ اتصالاً مثمراً للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، وقد وافقوا على وقف إطلاق النار بالكامل.

•ترامب: المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران.

•قال ترامب إنه غير قلق بشأن أسعار النفط، التي ارتفعت بشكل حاد عقب تقرير يفيد بأن إيران ستغلق مضيق هرمز بالكامل، بالإضافة إلى تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة.

•إيران تريد وقف الحرب على جميع الجبهات بالإضافة إلى رفع الحصار البحري و تخفيف العقوبات الاقتصادية.



الفائدة الأوروبية

•قالت مصادر لوكالة "رويترز":من المرجح جداً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في يونيو ، نظراً لتوقعات التضخم التي تتجه نحو سيناريو غير مرغوب فيه.

•وسط صعود أسعار النفط العالمية ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو المقبل من 75% إلى 95%.



التضخم فى أوروبا

ومن أجل إعادة تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام ،ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا لشهر مايو ، والتي توضح إلى أي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي.



يصدر بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش ،مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فى أوروبا ،حيث تشير توقعات السوق إلى ارتفاع بنسبة 3.2% فى مايو من ارتفاع بنسبة 3.0% في أبريل،وبالقيمة الأساسية المتوقع ارتفاع بنسبة 2.4% من ارتفاع بنسبة 2.2% في الشهر السابق.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت بيانات التضخم أكثر سخونة عما هو متوقع حاليًا فى الأسواق ،سترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في يونيو الجاري ، مما سيصب في صالح ارتفاع مستويات اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يتماسك داخل قناة سعريه صاعدة – توقعات اليوم – 02-06-2026