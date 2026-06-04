تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 04-06-2026

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السعر بهذا الارتفاع تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يظل معززاً لاستقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة لفقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي.