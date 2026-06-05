- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 05-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-05 01:43AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستقراً بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة حفاظه على الدعوم الحالية، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لاستهداف مقاومات جديدة على المدى القريب.