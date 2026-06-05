الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-05 11:38AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغاطه السلبي وليتخطى مقاومة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، في إشارة واضحة على عزمه مواصلة الصعود في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعطي الزوج مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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