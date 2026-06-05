تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-06-2026

قفز سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغاطه السلبي وليتخطى مقاومة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، في إشارة واضحة على عزمه مواصلة الصعود في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعطي الزوج مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب.