تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 05-06-2026

انخفض سعر نفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما فقد جزءاً كبيراً من زخمه الإيجابي، حيث نجح السعر في وقت سابق في تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، إلا أن المؤشرات بدأت حالياً في إظهار تقاطع سلبي جديد يعكس عودة الضغوط البيعية إلى الواجهة.

وجاء هذا التطور الفني بالتزامن مع كسر السعر لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعد إشارة سلبية تعزز من سيطرة البائعين على حركة التداول، ومع استمرار هيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، تزداد احتمالات مواصلة التراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تزايد الإشارات السلبية الصادرة عن مؤشرات الزخم.