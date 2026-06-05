سعر النحاس يبتعد عن الحاجز-توقعات اليوم 5-6-2026

أدى افتقار سعر النحاس المستمر للعزم الإيجابي لتشكيل المزيد من الموجات التصحيحية ليبتعد بذلك عن الحاجز المستقر عند 6.6600$ وليستمر بتقديم تداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب مستوى 6.3500$.

قد تستمر التداولات الجانبية مع توفر فرصة لاختبار الدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ الذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه المقترح لتداولات الفترة القريبة, فكسر السعر للدعم والثبات ادناه سيدفع به لاستئناف المحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 5.8200$ وصولا نحو 5.5000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.5100$

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بشكل تصحيحي