شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبتعد عن الحاجز-توقعات اليوم 5-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-05 09:02AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أدى افتقار سعر النحاس المستمر للعزم الإيجابي لتشكيل المزيد من الموجات التصحيحية ليبتعد بذلك عن الحاجز المستقر عند 6.6600$ وليستمر بتقديم تداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب مستوى 6.3500$.
قد تستمر التداولات الجانبية مع توفر فرصة لاختبار الدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ الذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه المقترح لتداولات الفترة القريبة, فكسر السعر للدعم والثبات ادناه سيدفع به لاستئناف المحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 5.8200$ وصولا نحو 5.5000$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.5100$
توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بشكل تصحيحي