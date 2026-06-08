شكرا لقرائتكم خبر عن الين يعمق خسائره لأدنى مستوى في 6 أسابيع بعد تجدد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% بسبب التوترات الجيوسياسية

•ترامب يؤكد على استمرار المفاوضات وقرب التوصل لاتفاق

•الين يتداول في منطقة تدخل السلطات النقدية اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في ستة أسابيع ،بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق ،في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ،خاصة بعد تبادل إيران و إسرائيل الضربات العسكرية.



ومع تداول الين في منطقة التدخل دون 160 ينات ، تتزايد التوقعات بأن تكثف السلطات اليابانية تحذيراتها من التحركات المفرطة في سوق الصرف، مع تنامي التكهنات باحتمال لجوء بنك اليابان والجهات المعنية إلى التدخل لدعم العملة المحلية والحد من وتيرة تراجعها.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.15% إلى ( 160.39¥) الأعلى منذ 30 أبريل الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (160.19¥)، و سجل أدنى مستوى عند (160.14¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في خامس خسارة في غضون الستة أيام الأخيرة ،بسبب صدور بيانات وظائف قوية في الولايات المتحدة.



•وفقد الين الأسبوع المنصرم نسبة 0.65% مقابل الدولار ،في رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،بسب ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في يونيو.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثاني على التوالي ، مسجلاً أعلى مستوى في شهرين عند 100.17 نقطة، عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



عززت بيانات الوظائف القوية الصادرة يوم الجمعة فى الولايات المتحدة رهانات المستثمرين حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة هذا العام.



ويتلقى الدولار مزيدًا من الدعم من تجدد الإقبال عليه كملاذ استثماري بديل، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش فى الشرق الأوسط.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بأكثر من 3% ،لتستأنف مكاسبها القوية التي توقفت على مدار يومين ،في طريقها صوب تسجيل أعلى مستوى في عدة أسابيع ، بسبب تجدد مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط ،في ظل تبادل إيران وإسرائيل الضربات العسكرية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•تبادلت إيران وإسرائيل الضربات العسكرية، مما يهدد وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط.

•شنّ الحرس الثوري الإيراني هجوماً واسعاً بدفعات متتالية من الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع إسرائيلية، من بينها قاعدة "رامات" العسكرية، رداً على الغارات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت.

•أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصواريخ الإيرانية بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار ورفع حالة التأهب القصوى في المستشفيات والمدارس.

•أجري الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً عاجلاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبه بـ"التريث" وعدم الرد الفوري على الصواريخ الإيرانية.

•شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت "أهدافاً عسكرية" ومواقع داخل العاصمة طهران، حيث دوت انفجارات قوية في أرجائها.

•أبلغ ترامب الجانب الإسرائيلي بأن واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران برعاية باكستانية، وطالب بمنح الدبلوماسية بضعة أيام إضافية دون تصعيد عسكري.

•يُذكر أن وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران سارٍ منذ أوائل أبريل الماضي.

•وجّه ترامب رسالة شديدة اللهجة لطهران قائلاً: "لقد أطلقتم صواريخكم.. هذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات فوراً.

•ترامب يقول إن الضربات الإسرائيلية والإيرانية الجديدة لن تؤثر على اتفاق السلام.



حاجز 160 ينات

تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف،خاصة مع تراجع الين دون الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي كان يُنظر إليه كعتبة قد تدفع السلطات للتدخل مرة أخرى في السوق.



وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن طوكيو تدخلت عدة مرات في أواخر أبريل و أوائل مايو الماضي لوقف تراجع الين. وقد بلغ سعر صرفه حينها 160.72 ينًا للدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024.



وحذر مسؤولون يابانيون من تقلبات الين المفرطة، وأشاروا إلى أن السلطات يمكن أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد التحركات غير المنظمة في سوق الصرف.



وأكدت وزيرة المالية ،ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة "مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة" إذا شهدت أسواق العملات تحركات مفرطة أو مضاربية.



نظرة فنية

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