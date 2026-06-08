سعر الغاز الطبيعي يفقد العزم الايجابي-توقعات اليوم 8-6-2026

استسلم سعر المؤشر بتداولاته الأخيرة لثبات المقاومة الممتدة نحو 51850 ليضطر لتشكيل العديد من الموجات التصحيحية الهابطة ليستقر من خلالها دون الدعم الإضافي المستقر عند 51550 لنلاحظ مهاجمته حاليا للدعم الرئيسي الأول المستقر عند 50770.

نشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يزيد من فرص تأكيد كسر السعر للدعم الحالي ليجبره ذلك على استئناف الهجوم التصحيحي الهابط لنتوقع انجذابه بذلك نحو 50500 و50380 على التوالي, بينما محاولة تجديده للمسار الصاعد ستبقى عالقة لحين اندفاعه فوق مستوى 51215 والثبات أعلاه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 50500 و 51150

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض