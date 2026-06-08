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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الباوند يرتكز دون المقاومة– توقعات اليوم 8-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-08 05:08AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر المؤشر استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط منذ تحقيقه لكسر دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 30130.00 لنلاحظ استهدافه لمحطات سلبية عديدة بوصوله نحو 28770.00 ومن ثم ليحاول تعويض بعض الخسائر باندفاعه نحو 29100.00.
نتوقع بتشكيل مستوى 29550.00 للحاجز الإضافي وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, موصلة تشكيل السعر لموجات سلبية ليحاول الضغط قريبا على الدعم الإضافي المستقر قرب 28640.00 وبتجاوزه سيشكل مستوى 28355.00 الهدف الرئيسي التالي للتداولات الهابطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 28640.00 و 29420.00
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض