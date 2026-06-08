سعر اليورو مقابل الباوند يرتكز دون المقاومة– توقعات اليوم 8-6-2026

أكد سعر المؤشر استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط منذ تحقيقه لكسر دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 30130.00 لنلاحظ استهدافه لمحطات سلبية عديدة بوصوله نحو 28770.00 ومن ثم ليحاول تعويض بعض الخسائر باندفاعه نحو 29100.00.

نتوقع بتشكيل مستوى 29550.00 للحاجز الإضافي وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, موصلة تشكيل السعر لموجات سلبية ليحاول الضغط قريبا على الدعم الإضافي المستقر قرب 28640.00 وبتجاوزه سيشكل مستوى 28355.00 الهدف الرئيسي التالي للتداولات الهابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 28640.00 و 29420.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض