سعر اليورو مقابل الين يضطر للهبوط-توقعات اليوم 8-6-2026

لم ينجح سعر الزوج بالصمود فوق الحاجز المستقر عند 186.00 ليضطر لتفعيل المسار السلبي من جديد متأثرا بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 لنلاحظ تكبده حاليا لخسائر عديدة بوصوله نحو 184.38.

سنعتمد بترجيح تداولات هذا اليوم على محاولة تشكيل مستوى 184.25 لدعم إضافي جديد, لنتوقع بثباته محاولة تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليحاول من خلالها الوصول أولا نحو 184.45 ومن ثم ليكرر الضغط على الحاجز المذكور سابقا, أما كسر الدعم الحالي والثبات أدناه سيؤكد استعداد السعر لاستهداف محطات سلبية جديدة لنتوقع تسلله أولا نحو 183.75 و183.50 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.25 و 185.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم