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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفعّل الهجوم السلبي– توقعات اليوم 8-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-08 05:05AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
كرر سعر النحاس تشكيله لموجات تصحيحية هابطة متأثرا بالثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.6600$ إضافة لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي لنلاحظ اقترابه حاليا من الدعم الإضافي المتمركز عند 6.1000$.
استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يجبره على كسر الدعم الحالي ليؤكد استعداده لاستهداف محطات تصحيحية جديدة بانجذابه مباشرة نحو 5.9600$ و5.8200$ على التوالي, أما تفعيله للهجوم الصاعد فإن ذلك يتطلب تقديمه لإغلاق إيجابي فوق مستوى 6.4800$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.000 $ و 6.3600$
توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بشكل تصحيحي