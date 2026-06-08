سعر الباوند مقابل الين يستسلم لقوة الحاجز-توقعات اليوم 8-6-2026

تعرض سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة لضغوط سلبية قوية لنلاحظ تسلله بذلك دون دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 7540.00 ليجبره ذلك على تشكيل موجات سلبية قوية متكبدا بذلك لخسائر كبيرة بانجذابه نحو 7365.00 ومن ثم ليحاول تعويض بعض الخسائر باندفاعه نحو 7415.00.

نود التنويه إلى أن الثبات السلبي المتكرر دون 7505.00 والذي يشكل بدوره حاجز مهم أمام التداولات الحالية, إضافة لاستمرار توفير المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, قد يجبر السعر على تجديد المحاولات السلبية للفترة القريبة ليضغط بذلك على الدعم المتمثل بمستوى 7340.0 وبتجاوزه سيستهدف مستويات سلبية إضافية بدأ من 7290.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7340.00 و 7465.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات 7505.00