مجلس إدارة أديس السعودية يوصي بزيادة رأس المال 100% بمح أسهم مجانية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يبتعد عن أعلى مستوى في شهرين

•أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2% بسبب انحسار التوترات

•إيران وإسرائيل تعلنان وقف الضربات المتبادلة مؤقتًا

•ترامب :يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران قريباً جداً

•الأسواق في انتظار بيانات التضخم في الولايات المتحدة



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتبدأ في التعافي من المستويات الأدنى في ثلاثة أشهر ، مستفيدةً من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط العالمية. ويأتي ذلك في ظل تجدد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي يعزز التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين واشنطن وطهران.



ومما لا شك فيه أن هبوط أسعار النفط يساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بتسارع التضخم، الأمر الذي قد يمنح البنوك المركزية العالمية مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير على المدى القريب، مع تنامي التوقعات بخفضها على المدى الأطول.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى (4,351.55$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,330.26$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,313.12$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،استقرت أسعار الذهب بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4,268.92 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى شهرين عند 100.21 نقطة ،عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار بعد نجاح ترامب فى وقف الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل ، مع التأكيد على التمسك بالمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب واحتواء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 2% ، وسط انحسار التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، ما يعزز التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق سلام فى الشرق الأوسط، يساهم في إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العالقة واستئناف حركة الإمدادات بشكل طبيعي.



مستجدات الحرب الإيرانية

•إيران وإسرائيل تعلنان وقف الضربات العسكرية المتبادلة مؤقتًا.

•طلب الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، من الطرفين وقف تبادل إطلاق النار فوراً.

•تعتقد إسرائيل أن المواجهة الخاطفة قد تساعدها في تحقيق مطالبها في المفاوضات.

•تم استبعاد إسرائيل إلى حد كبير من محادثات السلام الأمريكية الإيرانية.

•أعلن رئيس الوزراء الباكستاني ،شهباز شريف، أن "الهدف النهائي" لمفاوضات السلام بين واشنطن وطهران شارف على التحقق.

•صرح ترامب ونائبه جي دي فانس بأن واشنطن ستعلن "نصراً كاملاً" و توقع تسوية طويلة الأمد للملف النووي الإيراني في غضون الأسبوعين المقبلين.

• ترامب:نحن في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ونريد أن نحسم الأمر.

•ترامب:لا أعتقد أن هناك نقاطا عالقة مع الإيرانيين ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق.

•ترامب :يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون "يومين أو ثلاثة أيام" وسيتم إعادة فتح مضيق هرمز "فوراً.



الفائدة الأمريكية

• توقع بنك جولدمان ساكس أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير فى عام 2026، وأن يؤجل خفضها حتى عام 2027، مُشيرًا إلى تحسن النشاط الاقتصادي ونمو فرص العمل.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :تراجع تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم من 75% إلى 55%.

•واستقر تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر عند 99%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب هذا الأسبوع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،خاصة بيانات التضخم الرئيسية لشهر مايو المقرر صدورها غداً الأربعاء.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": يتداول الذهب بهدوء، حيث يشكك المتداولون في استدامة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ويظلون حذرين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، والتي ستساهم في تحديد توجهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.



وأضاف ووترر: لا يزال من الممكن عودة سعر الذهب إلى 5,500 دولار بحلول نهاية العام، مدفوعًا جزئيًا بطلب البنوك المركزية، لكن من المرجح أن يتطلب ذلك تعاونًا من أسعار النفط وعوائد السندات والدولار، والتي ستحتاج جميعها إلى الانخفاض.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الاثنين بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي إلى 1,019.92 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ13 أكتوبر 2025.



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