العربية للتعهدات السعودية توقع عقد خدمات إعلانية مع موجة العصر للدعاية بقيمة 336.56 مليون ريال سنويا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت عملة البيتكوين (BTC) تعاملات الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، مقابل توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بعد بيانات الوظائف القوية الصادرة الأسبوع الماضي.

بيانات اقتصادية ومسار الفائدة

وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية قد ارتفعت بقوة يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أكثر بكثير من المتوقع خلال مايو، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وقال تييري ويزمان، استراتيجي العملات وأسعار الفائدة العالمي في مجموعة ماكواري: “بعد بيانات الجمعة، ربما انتقلت الأسواق من رواية يقودها النمو الاقتصادي إلى رواية يقودها ارتفاع العوائد الحقيقية.”

ويترقب المستثمرون أيضاً بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. وتشير عقود الفائدة المستقبلية حالياً إلى احتمال يبلغ 70% لرفع الفائدة بحلول ديسمبر، وفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وأشار محللون إلى أن قوة النمو واستمرار الضغوط التضخمية قد يدفعان الأسواق لمواصلة ترجيح رفع الفائدة الأميركية، حتى في حال التوصل إلى اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران.

حرب إيران

وأعلنت إيران وإسرائيل يوم الاثنين وقف الهجمات المتبادلة بعد دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم تحذير طهران بأنها ستستأنف العمليات إذا واصلت إسرائيل استهداف حزب الله في لبنان.

وأضاف ويزمان: “في الوقت نفسه، قد لا تستمر حالة ‘لا اتفاق ولا حرب’ بين الولايات المتحدة وإيران إلى أجل غير مسمى.”

وتابع قائلاً إن الإدارة الأميركية قد تسعى في مرحلة ما إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، خاصة إذا انخفضت مخزونات النفط العالمية إلى مستويات حرجة.

وافتتح البيتكوين التداولات عند مستوى 63,078.89 دولار، منخفضاً بنحو 0.3% مقارنة بسعر افتتاح الجلسة السابقة، قبل أن يتراجع خلال التداولات المبكرة إلى 62,542.70 دولار بحلول الساعة 7:27 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبعد موجة تراجعات متواصلة الأسبوع الماضي، بدأت أسعار بيتكوين وإيثريوم في إظهار بعض الاستقرار مع بداية الأسبوع الجاري، ما يعزز التوقعات بإمكانية خروج السوق من حالة الضعف التي دفعت بيتكوين إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار يوم الجمعة الماضي.

العملات المشفرة كأداة تنويع وسط هيمنة الذكاء الاصطناعي

يرى محللون أن أحد أبرز مزايا العملات المشفرة يتمثل في منح المستثمرين بديلاً استثمارياً في أوقات اضطراب الأسواق أو تغير توجهاتها.

فمع اندلاع الحرب في إيران، اتجه بعض المستثمرين إلى العملات الرقمية باعتبارها ملاذاً بديلاً، فيما يعتقد محللون حالياً أن الأصول المشفرة قد توفر قدراً من التنويع الاستثماري في ظل هيمنة أسهم الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية العالمية.