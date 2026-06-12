سعر النفط الخام يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-06-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم المهم 86.00$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد على تماسك مؤقت للسعر نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.