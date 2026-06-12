الاقتصاد

سعر النفط الخام يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-06-2026

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سعر النفط الخام يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-12 01:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم المهم 86.00$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد على تماسك مؤقت للسعر نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

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