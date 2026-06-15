الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يهاجم مقاومة مفصلية – توقعات اليوم – 15-06-2026

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  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يهاجم مقاومة مفصلية – توقعات اليوم – 15-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-15 01:52AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل محاولات مستمرة لاكتساب زخم إيجابي قد يدعم اختراق مستوى المقاومة المحوري 1.4000 واستعادة تعافيه، ويأتي هذا الأداء ضمن بيئة فنية تميل إلى الإيجابية مع تزايد محاولات المشترين لإعادة السيطرة على حركة السعر.

 

ويدعم هذا السيناريو استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، كما تتزامن هذه التحركات مع توارد إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعكس تحسناً تدريجياً في الزخم الشرائي ويدعم احتمالات مواصلة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة في حال تأكد اختراق المقاومة المذكورة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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