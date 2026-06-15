سعر سهم Applied Materials (AMAT) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 15-06-2026

واصل سعر سهم Applied Materials, Inc (AMAT) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستمر في تسجيل مستويات تاريخية له، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 475.00$، ليستهدف مقاومته الرئيسية التالية عند سعر 600.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد