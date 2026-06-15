سهم سبيس إكس يواصل الصعود بعد اكتتاب تاريخي في وول ستريت دفع قيمتها فوق تريليوني دولار

ارتفعت أسهم شركة «سبيس إكس» بنسبة تجاوزت 6% في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مواصلة مكاسبها القوية بعد إدراج تاريخي الأسبوع الماضي دفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليوني دولار، ورسّخ مكانتها بين الشركات الأعلى قيمة في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك يوم الأحد إن «سبيس إكس» قد تحقق إيرادات تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، ما عزز تفاؤل وول ستريت تجاه الشركة التي تجمع بين أنشطة الصواريخ وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وكانت «سبيس إكس» قد سجلت إيرادات بلغت 18.7 مليار دولار خلال عام 2025، لكنها لم تحقق أرباحاً بعد.

وقفز سهم الشركة بنسبة 19% خلال أول ظهور له في بورصة «ناسداك» يوم الجمعة، ما جعل «سبيس إكس» سادس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، كما جعل ماسك أول تريليونير في العالم.

وقال جون بيلتون، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «غابيلي فاندز»:

«هذه شركة تتمتع بإمكانات نمو هائلة مستقبلاً. إنها بالتأكيد قصة استثمارية طويلة الأجل، وأعتقد أن السهم سيحتاج بعض الوقت ليستقر في الأسواق العامة، لكن هناك الكثير من الفرص المثيرة في المستقبل».

وأضاف: «سبيس إكس هي سهم النمو المثالي».

طلب قوي من المستثمرين وترقب لمزيد من التقلبات

وأقبل المستثمرون الأفراد، الذين حصلوا على نحو 20% من أسهم الطرح العام الأولي، على شراء أسهم «سبيس إكس» بكثافة، إذ بلغت قيمة مشترياتهم 117.6 مليون دولار يوم الجمعة وحده، ليصبح السهم الأكثر شراءً خلال الجلسة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل خلال طرح شركة «كوين بيس» في أبريل 2021، وفقاً لبيانات «فاندا ريسيرش».

وقال محللون ومديرو محافظ استثمارية إن المستثمرين ينبغي أن يستعدوا لتقلبات حادة، خاصة في المراحل الأولى من تداول سهم «سبيس إكس» كشركة مدرجة، وذلك بسبب محدودية الأسهم المتاحة للتداول وارتفاع تقييم الشركة.

وقد يستمر الصعود في ظل استعداد «سبيس إكس» للانضمام السريع إلى مؤشر «ناسداك 100»، ما سيجعل السهم من المكونات الرئيسية في الصناديق الاستثمارية السلبية وصناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع المؤشر، وهو ما سيخلق مصدراً جديداً للطلب على السهم.

كما تستعد شركتا «فوتسي راسل» و«إم إس سي آي» لإضافة السهم إلى مؤشراتهما اعتباراً من 26 و29 يونيو على التوالي.

وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عدداً من الأحداث المنتظرة خلال الشهرين المقبلين، من بينها بدء تداول عقود الخيارات الخاصة بسهم «سبيس إكس» يوم الثلاثاء، وانتهاء فترات حظر بيع الأسهم للمستثمرين الأوائل.

وقدّرت شركة الوساطة المالية «جيفريز» أن إدراج السهم ضمن مؤشرات «فوتسي راسل» سيؤدي إلى تدفقات استثمارية بقيمة 2.68 مليار دولار من المستثمرين السلبيين.

وارتفع سهم «سبيس إكس» في أحدث التداولات بنسبة 6.3% إلى 171.04 دولار، مع تداولات تجاوزت قيمتها 7.2 مليار دولار بحلول الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهو مستوى يفوق إجمالي التداولات المسجلة على أسهم «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«تسلا» مجتمعة.