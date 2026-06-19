سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 19-06-2026

يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) سلسلة من المكاسب المتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج مستوى المقاومة المحوري 1.4135، تلك المقاومة التي كانت تمثل هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يعيق من تقدم الزوج سريعاً نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.