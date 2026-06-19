الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 19-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-19 01:14 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) سلسلة من المكاسب المتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج مستوى المقاومة المحوري 1.4135، تلك المقاومة التي كانت تمثل هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يعيق من تقدم الزوج سريعاً نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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