الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 19-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-19 02:49 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط يدعم المسار السلبي على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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