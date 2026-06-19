سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 19-06-2026

واصل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط يدعم المسار السلبي على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.