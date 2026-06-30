شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ في وول ستريت والداو جونز يغلق أعلى 52 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع حاد، بعدما سجل مؤشر داو جونز أعلى إغلاق في تاريخه، مدعومًا بتراجع حدة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب صعود أسهم التكنولوجيا الكبرى بعد موجة البيع الأخيرة.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن فرقًا فنية أمريكية وإيرانية تعمل على تنفيذ اتفاق سلام مؤقت من المتوقع أن تجتمع في الدوحة خلال الأيام المقبلة، بعد أن هددت الضربات المتبادلة خلال عطلة نهاية الأسبوع بإفشال الاتفاق الهش بين الطرفين.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا في 17 يونيو مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء أربعة أشهر من الصراع، وتنص على وقف الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وقال بيتر كارديلو، كبير الاقتصاديين في السوق لدى شركة سبارتان كابيتال سيكيوريتيز في نيويورك: "حقيقة اندلاع أعمال عدائية بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع لم يكن لها تأثير سلبي على السوق".

وأضاف: "السوق يتطلع إلى المستقبل ويستعد لموسم إعلان الأرباح، الذي لم يعد بعيدًا".

ومن المقرر أن تبدأ معظم الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إعلان نتائج الربع الثاني بعد منتصف يوليو.

صعود أسهم التكنولوجيا والاتصالات يدعم المؤشرات

تصدر قطاع خدمات الاتصالات مكاسب القطاعات الرئيسية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وقفز سهم شركة كومكاست بعد أن أعلنت الشركة، العاملة في قطاع الإعلام والكابلات، خططها للانقسام إلى شركتين مستقلتين مدرجتين في البورصة عبر فصل معفى من الضرائب لأعمال إن بي سي يونيفرسال وسكاي.

كما أنهى سهم شركة سبيس إكس التداولات على ارتفاع بعد إعلان ناسداك أن الشركة المدرجة حديثًا ستُضاف إلى مؤشر ناسداك 100 اعتبارًا من 7 يوليو.

وأغلق سهم ألفابت، الشركة الأم لـ جوجل، مرتفعًا في أول يوم تداول له ضمن مكونات مؤشر داو جونز.

ووفقًا لبيانات أولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 85.24 نقطة، أو بنسبة 1.16%، ليغلق عند 7,439.26 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المركب بمقدار 514.90 نقطة، أو بنسبة 2.04%، إلى 25,812.52 نقطة.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 296.58 نقطة، أو بنسبة 0.57%، لينهي الجلسة عند 52,172.69 نقطة.

وأشار كارديلو إلى أن عمليات "تجميل المحافظ" في نهاية الربع المالي، والتي يقوم خلالها المستثمرون بشراء أسهم معينة لتحسين مظهر محافظهم الاستثمارية، ربما ساعدت أيضًا في دعم السوق.

انتعاش أسهم الذكاء الاصطناعي ورفع توقعات ستاندرد آند بورز 500

كانت المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد ضغطت مؤخرًا على أسهم الشركات المرتبطة بهذا القطاع، بما في ذلك شركات أشباه الموصلات وعدد من أسهم مجموعة السبعة الكبار من شركات التكنولوجيا العملاقة.

لكن مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات في ستاندرد آند بورز 500 سجل مكاسب خلال جلسة الاثنين.

ورفعت شركة آر بي سي كابيتال ماركتس توقعاتها لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال 12 شهرًا إلى 8,150 نقطة مقارنة بتوقع سابق عند 7,900 نقطة، مستندة إلى قوة نتائج الشركات والبيئة الاقتصادية الداعمة.