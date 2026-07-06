سعر النفط الخام يتراجع مع تلاشي الزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 06-07-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً باستمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من استقرار المسار التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

ورغم ذلك يواجه السعر اختباراً فنياً مهماً مع ملامسته لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يعكس تراجع الزخم الإيجابي ويشكل عقبة أمام فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم ينجح السعر في تجاوز هذه المقاومة الفنية المهمة.