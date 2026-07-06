الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستقر بمنطقة مفصلية – توقعات اليوم – 06-07-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستقر بمنطقة مفصلية – توقعات اليوم – 06-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-06 02:53 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.06

تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 1,775$، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية بتحليلاتنا السابقة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي في إشارة لاحتمالية تشكل دايفرجنس سلبي بها.

 

في المقابل من ذلك يستفيد السعر من استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، لهذا قد نشهد بعض الارتدادات التصحيحية الهابطة بهدف البحث عن قاع صاعد جديد يكسب السعر زخماً إيجابياً يساعده في اختراق تلك المقاومة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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