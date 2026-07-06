سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستقر بمنطقة مفصلية – توقعات اليوم – 06-07-2026

تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 1,775$، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية بتحليلاتنا السابقة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي في إشارة لاحتمالية تشكل دايفرجنس سلبي بها.

في المقابل من ذلك يستفيد السعر من استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، لهذا قد نشهد بعض الارتدادات التصحيحية الهابطة بهدف البحث عن قاع صاعد جديد يكسب السعر زخماً إيجابياً يساعده في اختراق تلك المقاومة.