الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-07-2026 1/2
  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 01:47 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 63,000$، والذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية في التحليلات السابقة، في إشارة تعزز من فرص استمرار التحركات الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

 

ويأتي هذا الأداء في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويمنحه زخماً شرائياً متجدداً، كما تتلقى التحركات الصاعدة دعماً إضافياً من مؤشرات القوة النسبية، التي تواصل إرسال إشارات إيجابية عقب تشكيل دايفرجنس إيجابي، ما يعزز من فرص تمديد المكاسب واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا