سعر البتكوين (BTCUSD) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-07-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فقد جانباً من الزخم الإيجابي الذي دعمه في تحركاته السابقة، ليعود إلى التحرك تحت وطأة الضغوط البيعية المسيطرة على المدى القصير.

وجاء هذا الأداء بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي على مؤشرات القوة النسبية، لتنتقل تلك المؤشرات إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة إلى تلاشي الزخم الإيجابي الذي ساهم في تماسكه خلال الفترة الماضية، كما يواصل النفط التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي احتمالات استئناف الهبوط قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة.