سعر سهم الكابلات السعودية (2110) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 13-07-2026

قفز سعر سهم شركة سهل للتمويل (1183) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 14.40 ريال، ومستفيداً من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة موجة تصحيحية شبه جانبية يحاول السهم خلالها تجميع الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ويأتي ارتفاع السهم الأخير مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حوله قد يدفعه نحو التعافي، خاصة في حالة إن نجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فطيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 14.40 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الصعود على المدى القريب، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.00 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد