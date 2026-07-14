جبل عمر (4250) يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 14-07-2026

تراجع قليلاً سعر سهم شركة الحفر العربية (2381) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليظل السهم بهذا الأداء مستنداً إلى خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، بدعم متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر للسهم قاعدة دعم ديناميكي تعزز من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 90.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 96.35 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد