سعر سهم تنمية (2281) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 14-07-2026

قفز سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (2380) ارتفاعاً خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، لينجح بهذا الأداء في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليفتح المجال أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق تشبع شرائي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 13.40 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.35 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد