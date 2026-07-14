سعر سهم ليفا (8280) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 14-07-2026

ارتفع سهم جبل عمر للتطوير (4250) بتداولاته الأخيرة على المدى ا للحظي، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد