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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 14-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-14 11:00 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع قليلاً سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 57.00$، بعدما نجح خلال تحركاته المبكرة من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من احتمالية هذا الكسر واستهداف دعوم جديدة في الفترة القريبة المقبلة خاصة مع وصول تلك المؤشرات إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة لفقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي حول السعر، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.