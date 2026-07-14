تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 14-07-2026

تراجع قليلاً سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 57.00$، بعدما نجح خلال تحركاته المبكرة من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من احتمالية هذا الكسر واستهداف دعوم جديدة في الفترة القريبة المقبلة خاصة مع وصول تلك المؤشرات إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة لفقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي حول السعر، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.