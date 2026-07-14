الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 14-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 10:57 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن السعر بتحركاته المبكرة لهذا اليوم من تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، واستطاع تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم النفسي 4,000$ والذي أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق كل هذا، ولكن تبقى الضغوط السلبية في الخلفية من تداولات السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار ويهدد تلك المكاسب المبكرة بالارتداد انخفاضاً خاصة في حالة كسره للدعوم القريبة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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