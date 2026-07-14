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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 14-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-14 11:04 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الصعود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المهم 79.00$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من سرعة تقدم السعر في الفترة القريبة المقبلة.