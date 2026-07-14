تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 14-07-2026

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الصعود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المهم 79.00$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من سرعة تقدم السعر في الفترة القريبة المقبلة.