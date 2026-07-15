سعر سهم الأندية للرياضة (6018) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 15-07-2026

تراجع سعر سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (2310) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المهم 13.82 ريال، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 13.82 ريال، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 13.13 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط