الاقتصاد

سعر سهم الأندية للرياضة (6018) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 15-07-2026

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  • سعر سهم الأندية للرياضة (6018) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 15-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 03:56 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (2310) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المهم 13.82 ريال، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 13.82 ريال، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 13.13 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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