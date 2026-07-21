سعر البلاتين يستسلم لثبات الدعم الإضافي– توقعات اليوم 21-7-2026

لا يزال سعر النحاس متأثرا بتعارض المؤشرات لنلاحظ ثباته مجددا فوق مستوى 6.1000$ معلنا تأجيله للمحاولات التصحيحية الهابطة المقترحة سابقا لنلاحظ تذبذبه بتداولات هذا الصباح قرب مستوى 6.3300$.

لن نستطيع تأكيد محاولة استعادة السعر للاندفاع الصاعد بتمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.5100$, لذلك نرجح تأثر السعر بحالة من عدم الاستقرار بانحصاره المتكرر ما بين الحاجز الحالي ومستوى الدعم الإضافي المستقر عند 5.9500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1500 $ و 6.4500$

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور