الاقتصاد

سعر البلاتين يستسلم لثبات الدعم الإضافي– توقعات اليوم 21-7-2026

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  • سعر البلاتين يستسلم لثبات الدعم الإضافي– توقعات اليوم 21-7-2026 1/2
  • سعر البلاتين يستسلم لثبات الدعم الإضافي– توقعات اليوم 21-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-21 05:36 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر النحاس متأثرا بتعارض المؤشرات لنلاحظ ثباته مجددا فوق مستوى 6.1000$ معلنا تأجيله للمحاولات التصحيحية الهابطة المقترحة سابقا لنلاحظ تذبذبه بتداولات هذا الصباح قرب مستوى 6.3300$.

 

لن نستطيع تأكيد محاولة استعادة السعر للاندفاع الصاعد بتمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.5100$, لذلك نرجح تأثر السعر بحالة من عدم الاستقرار بانحصاره المتكرر ما بين الحاجز الحالي ومستوى الدعم الإضافي المستقر عند 5.9500$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1500 $ و 6.4500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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