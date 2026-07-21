الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 21-7-2026

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  • سعر اليورو مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 21-7-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 21-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-21 05:32 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فشل سعر البلاتين بتداولاته الأخيرة بتحقيق كسر الدعم الإضافي المتمركز عند 1560.00$ ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم السلبي وتشكيل بعض الموجات الصاعدة ليستقر من خلالها قرب 1610.00$ كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا يؤكد تأثر السعر بالمسار الإيجابي اللحظي لنتوقع محاولة استهدافه قريبا لمستوى 1640.00$ وبحال تجاوز هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 1660.00$ وصولا للحاجز المستقر قرب 1740.00$, أما نجاح السعر بتحقيق كسر الدعم الحالي والثبات أدناه فإن ذلك سيؤكد استعداده لاستئناف المحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 1490.00$ و1440.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1565.00$ و 1640.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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