سعر الغاز الطبيعي يتمسك بالسيناريو السلبي -توقعات اليوم 21-7-2026

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس بعض الموجات السلبية مستهدفا بذلك لمستوى 51820 ومن ثم ليضطر لتشكيل بعض التداولات الجانبية نتيجة لثبات مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 20 معوقا بدوره فرص تجميعه للعزم السلبي الإضافي.

نشير إلى أن الثبات المتكرر دون مستوى 52440 وبمحاولة تشكيل مستوى 52280 لحاجز إضافي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح السلبي لنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ومن ثم ليحاول الوصول للمحطات السلبية المستقرة عند 51720 و51560 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 51720 و 52280

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض